Fantasy e Hobby: la mostra mercato della creatività torna a novembre 2018

Torna "Fantasy & Hobby", la mostra mercato della creatività, hobbistica e arti manuali, per il consueto appuntamento autunnale.

L'evento quest'anno si terrà dal 2 al 4 novembre, al Porto Antico (Magazzini del Cotone).

È la 18esima volta che la fiera torna a Genova, portando con sé tante idee e suggerimenti per chi vuole coltivare le sue passioni ed esplorare i propri talenti. Ma non solo: a "Fantasy e Hobby", anche corsi e dimostrazioni per tutti i gusti.

Insomma, tre giorni dedicati all'amore per la creatività e all'homemade.

Si entra dalle 9,30 alle 19, e il biglietto costa 8 euro intero, 7 euro ridotto, mentre 13,50 euro è il prezzo dell'abbonamento per tre giorni. Gratuito per bambini al di sotto dei 10 anni.