Fantasy & Hobby, Model Show e Zen-A: tris di eventi alla Fiera

Tris di eventi alla Fiera di Genova, nel weekend dal 25 al 27 ottobre 2019: il tradizionale appuntamento autunnale con Fantasy & Hobby, dedicato agli amanti del fai-da-te, il Model Show con il meglio del modellismo, e poi Zen-A, la fiera del benessere.

Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti all'interno del Padiglione Blu. Vediamo questi tre eventi nel dettaglio, tenendo conto che gli orari vanno dalle 9,30 alle 19 e che si paga l'ingresso (9 euro intero, 7 ridotto, 16 abbonamento 3 giorni, 12 abbonamento 2 giorni):

Fantasy & Hobby

Giunta alla 20esima edizione, Fantasy & Hobby è un appuntamento fisso per gli amanti del fai-da-te dove è possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti (tessuti, perline, colori, lana, pizzi, timbri, ecc.), partecipare a corsi e dimostrazioni per tutti i livelli di abilità e conoscere le tecniche più in voga (découpage, craft, stamping, stencil, ricamo, ecc.).

Model Show

Model Show è una manifestazione annuale - giunta alla 12esima edizione - che raduna il meglio del modellismo e del settore gioco, organizzando esposizioni di Associazioni e Singoli, area Stand commerciali e Borsa-Mercatino.

Zen-A

Zen-A Fiera Benessere, arrivata all'ottava edizione, è l’evento-mostra-mercato dedicato al Benessere Naturale, alle Discipline Olistiche ed agli stili di vita sostenibili.