Fantasy & Hobby si sposta e approda alla Fiera di Genova

Quest'anno l’edizione primaverile di Fantasy&Hobby, in programma dal 15 al 17 marzo 2019, si sposta e approda alla Fiera di Genova di piazzale Kennedy. La kermesse dedicata alle attività creative e manuali da 9 anni arricchisce il panorama fieristico delle fiere di settore italiane e si attesta come l’unica fiera sull’hobbistica in Liguria.

La fiera, giunta alla sua 19esima edizione, si conferma uno dei più importanti appuntamenti dedicati alla fantasia e alla creatività manuale; una vetrina aggiornata sulle ultime mode e tendenze, da quelle più tradizionali a quelle più innovative nell’ambito delle arti manuali e dell’hobbistica.

Tre giorni di full immersion tra abilità e passioni

L’evento è diventato in questi anni (due edizioni all’anno, una a marzo ed una a novembre) un riferimento per tutte le appassionate: tre giorni di full immersion tra abilità e passioni, per soddisfare le curiosità delle migliaia di hobbiste che ogni anno la visitano per acquistare i materiali ed i componenti, ma anche per apprendere nuove o consolidate tecniche, grazie ai tanti corsi e dimostrazioni in calendario.

Fantasy&Hobby è l’occasione per incontrare le maggiori aziende produttrici ed i rivenditori del settore dell’hobbistica, della manualità e della creatività; permette di scegliere tra la varietà di prodotti e di evolvere le tecniche del mondo creativo e molto altro ancora.

Contemporaneamente anche il Model Show

Ad arricchire quest’edizione della manifestazione, oltre alla nuova location espositiva, anche una grande novità: in contemporanea si svolgerà Model Show, il Salone Internazionale del Modellismo, un importante punto di incontro per tutti gli appassionati, che garantisce il divertimento sia dell'hobbista che di tutta la famiglia.

La presenza delle più importanti aziende ed operatori del settore ha costituito sempre un importante punto di riferimento per chi è alla ricerca delle ultime novità del mercato, così come di occasioni di acquisto di materiale nuovo ed usato.

Attraverso il sito, in cui è pubblicato l’elenco, suddiviso per giornate ed orario, con tutto il programma aggiornato, sarà anche possibile aver maggiori informazioni, contattando direttamente i referenti.

Informazioni, orari e prezzi

Tutte le informazioni su come arrivare, gli aggiornamenti e il calendario dei corsi e delle dimostrazioni sono disponibili nel sito www.fantasyehobby.it, da dove è possibile scaricare il biglietto ridotto o l’abbonamento per i tre o i due giorni.

Inoltre, è possibile seguire tutti gli aggiornamenti sulla fan page Fantasy&Hobby.

L’orario di apertura è dalle 9.00 alle 19.00; L’ingresso è di 9 euro l’intero e 7 euro il ridotto scaricabile dal sito; 7 euro iscrivendosi al servizio WhatsApp, inviando “fantasy e hobby” al n. 388/2594768;

16,00 euro è la soluzione abbonamento valido per tutti e tre i giorni di manifestazione, 12,00 euro per due giorni.