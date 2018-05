Finalissima della quarta edizione del Fantastico Festival a Cicagna

I 17 finalisti della quarta edizione del Fantastico Festival sono pronti per la grande serata conclusiva che si terrà sabato 19 maggio nella suggestiva location del Teatro Comunale di Cicagna, punta di diamante della Valfontanabuona, che per l’occasione si colorerà di luci, fiori e soprattutto musica.

Una giuria di qualità composta da cinque personalità competenti nel campo artistico a diversi livelli decreterà il vincitore della categoria interpreti e quello della categoria cantautori fino a definire il vincitore assoluto. La Giuria, presieduta dal cantautore e compositore Franco Fasano, è composta da dal regista e attore di fama nazionale Lazzaro Calcagno, dal cantante Vladi del gruppo folk dialettale dei Trilli, dal musicista Enrico Bianchi storico componente dei Gens e dallo speaker radiofonico Claudio Gambaro.

Un ruolo fondamentale avrà il pubblico in sala che esprimerà due preferenze per decretare il vincitore che riceverà il premio della giuria popolare.

Immancabile il premio assegnato da Radio Vertigo One, che seguirà tutta la serata in diretta streaming con la conduzione di Jacopo Saliani che intratterrà gli ascoltatori per tutta la durata della finalissima ospitando artisti, giurati e ospiti.

Per il secondo anno di seguito sarà consegnato il premio dell’etichetta discografica Neverland Records. Il direttore Artistico Luca Marci sceglierà tra i concorrenti quello ritenuto più interessante dal punto di vista discografico.

Super Ospiti della serata: Il cantautore Fabrizio Nitti, Il Piccolo Coro Lollipop diretto da Antonella Serà, la giovane Camilla Ricciardi reduce dall’esperienza televisiva del Collegio in onda su Rai 2, il rapper Fabe, il videomaker e doppiatore zeneize Guido Gargioni e il graditissimo ritorno dello youtuber Daniele Lo Cicero che quest’anno sarà anche in veste di opinionista d’eccezione ai microfoni di Radio Vertigo durante la serata.

Attesissima la vincitrice del 2017 Rebecca Locatelli

A presentare la serata il cabarettista e tenore Andrea Bottesini.

Direzione artistica Enza Nalbone

Il costo del biglietto è 10 euro

Per prenotazioni 349 0960750

Tutte le info su www.fantasticofestival.it

Ulteriori info:

Questi i premiati nella finalissima del Fantastico Festival: 1° premio Assoluto Fantastico Festival, premio migliore Interprete, premio migliore Inedito, premio Città di Cicagna (premio Fontanabuona), premio Giuria Popolare, premio Neverland Records e premio Radio Vertigo One.

I premi:

Videoclip professionale realizzato dal regista Andrea Vialardi (Primo premio assoluto)

promozione nelle piattaforme online di un brano da parte della casa discografica Neverland Records (assegnato dalla Neverland e concordato con la stessa)

Premio Radio Vertigo One con diffusione del brano sulla propria web radio (assegnato dalla Vertigo One)

Trofeo del Fantastico Festival, opera del maestro Remo Demartini (Primo premio assoluto)

Premio social che consiste nell'apertura di un concerto di un artista o band affermato nel panorama ligure e non solo

Premio Live: serata dal vivo presso il Ristorante Marari dei Bagni Catainin di Sturla. Il vincitore di questo premio sarà scelto dalla cantautrice Elisabetta Macchiavello

Elenco finalisti

Interpreti

Aurora Apuleio

Barbara Cangelosi

Diana Damiano

Valeria Finetti

Gabriele Gaggero

Gaia Gambaro

Christian Lombardo

Chiara Mastrantuono

Mitch

Nunzio Piccolo

Daniel Soldano

Cantautori

Giacomo Burdo

Valentina Nassano

Nesos

Lele Ravera

Alessia Russo