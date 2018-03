"I fantasmi del centro storico": il tour nei caruggi

Sabato 3 marzo alle ore 15.00 Genova Cultura propone il tour I fantasmi del centro storico. Un itinerario insolito nel centro storico, per scoprire storie affascinati e curiose, fatti vissuti da persone normali che sono venute in contatto con eventi surreali e con coraggio li hanno raccontati.

La faccia nascosta della Genova millenaria e del suo popolo. Le leggende, i racconti tradizionali, le favole, ma anche le storie più recenti e le leggende metropolitane, che rispecchiano le nuove paure. Ecco le storie di diavoli, fantasmi e streghe che infestano la città. Non possono quindi mancare il fantasma del Carlo Felice, Leila Carbone, figlia di un noto liutaio del ‘500, bella e appariscente, accusata di stregoneria, perse la vita per gli stenti e le sofferenze prima ancora della condanna.

Lo spettro del malvagio Branca Doria in Piazza San Matteo, fatto precipitato all’Inferno da Dante ancor prima della morte e Caterina, la strega arsa viva in Piazza Banchi, che chiede castagne, fichi e vino e le varie dame nere: perché il centro storico per la sua natura antica attira e trattiene di più le energie presenti.

Prenotazione obbligatoria: genovacultura@genovacultura.org - 3921152682