Domenica 26 agosto, alle ore 17.30, torna "Sei Corde al Castello", la rassegna che celebra il legame storico esistente tra la città e la chitarra, in un luogo intriso di genovesità e bellezza come Castello D'Albertis.

ll concerto, dal titolo Fantasie, Suonate e Capricci: la musica per chitarra nel XIX secolo, sarà tenuto da Jacopo Figini e proporrà le seguenti esecuzioni:

Lorenzo da Milano (1497- 1543) Fantasia

John Dowland (1563 – 1626) Fantasia

Luigi Legnani (1790 – 1877) Quattro Capricci Op. 60: 2, 7, 15, 29

Niccolò Paganini (1782 - 1840) Tre sonate M.S. 84 n.21, 35, 33

Dionisio Aguado (1784 – 1849) Andante e Rondò Op.2 n.2 in La minore

Fernando Sor (1778 – 1839) Andante Op.6 n.12

Andante Allegro Op.6 n.9

Johann Kaspar Mertz (1806 – 1856) Dai Bardenklange Op. 13 - An Malvina

Francisco Tarrega (1852 - 1909) Recuerdos de la Alhambra

Info e prenotazioni: tel. 010.2723820

La rassegna Sei corde al Castello, a cura del direttore artistico Riccardo Guella in collaborazione con Castello D'Albertis e Cooperativa Solidarietà e Lavoro, e spazia dalla musica barocca alla musica dei primi del '900, passando per la ricca produzione di composizioni del XIX secolo, tra cui la musica per chitarra di Niccolò Paganini, che tanto amava questo strumento e per il quale ha scritto moltissime pagine di assoluta importanza.

