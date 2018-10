FAMU al Museo Diocesano: bimbi piccoli e preziosi

Anche quest’anno il Museo Diocesano partecipa alla manifestazione nazionale FAMU (FAmiglie al MUseo): domenica 14 ottobre, h. 16 proponendo ai bimbi e alle loro famiglie un pomeriggio dedicato al tema “piccolo e prezioso”.

Con i nostri bimbi, piccoli e preziosi, andremo alla scoperta di quanto è minuto ma altrettanto importante nell’arte e nella nostra vita: dalle raffinate miniature medioevali, agli splendidi argenti, alla singola luminosità dei mille fili di seta e ora che arricchiscono gli antichi tessuti, opere contenute in questo “piccolo e prezioso museo”. Insieme scopriremo le molteplici iconografie del Gesù Bambino, simbolo per eccellenza di come un piccolo uomo, sia stato portatore gigantesco di messaggi e valori universali per la nostra umanità. Insieme all’Associazione We Love Moms network impegnato a dare sostegno ampio e integrato alle mamme, scopriremo come gli affetti nel tempo siano rimasti immutati e l’amore tra una mamma e il suo bimbo sia il vero collante di ogni persona.

Appuntamento al Museo Diocesano (Via T. Reggio 20/r) . Costo € 5.

Per info e prenotazioni:

Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 – 010/2470283 (orario: da lunedì a sabato 12,00-18,00, domenica 14,00-18,00 chiuso il martedì) – email info@museodiocesanogenova.it.