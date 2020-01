Famiglie in movimento: come cambiano i modi di "fare famiglia"

UDI Genova, insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, organizzano una giornata dedicata alle famiglie in tutte le loro sfaccettature.

Negli ultimi decenni sono cambiati e si sono differenziati i modi di "fare famiglia" presenti nella nostra società. Il desiderio di avere figli appare sempre più velleitario, con buona pace di tutti gli appelli alla natalità.

Con il convegno che si svolgerà venerdì 7 febbraio 2020 alle 16 presso la Biblioteca Universitaria di via Balbi, l'UDI intende delineare per sommi capi la complessità della situazione attuale con un'incursione anche nel mondo dei padri e concludere con alcune riflessioni e proposte.

Interventi:

GIOVANNA BADALASSI esperta in analisi economiche e sociali, presenterà alcuni dati statistici che fotografano quantitativamente la situazione attuale.

LUISA STAGI sociologa, delineerà un rapido affresco dei vari modi di "fare famiglia" e delle variabili sociali ed economiche che scoraggiano il desiderio di figli.

PAOLA SETTI trarrà dal suo libro "Non è un paese per mamme" esempi concreti, a partire da se stessa, che ci possono aiutare a passare dai numeri alla vita quotidiana di tante donne.

ELENA FIORINI avvocata, ci guiderà nell'intricato mondo delle norme legislative che regolano la famiglia e le varie modalità in cui oggi si declina.

FEDERICO GHIGLIONE con il suo libro "I papà spiegati alle mamme" farà emergere le nuove realtà di tanti giovani padri che vorrebbero vivere pienamente questo ruolo in una struttura sociale ed economica che non contempla la paternità.