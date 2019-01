FameLab: il talent show della scienza sbarca a Genova

Tre minuti e una manciata di parole per comunicare al pubblico un argomento scientifico che appassiona. L'evento è aperto a scienziati, ricercatori o studenti universitari che hanno voglia di mettere alla prova il proprio talento di comunicatori.

In FameLab, come in ogni talent show, i partecipanti vengono giudicati da una giuria di esperti provenienti dal mondo della scienza e della comunicazione. Le selezioni a Genova si svolgeranno il 21 e 22 febbraio (semifinali), e 5 marzo (finali).

Il vincitore nazionale si confronterà con i vincitori della competizione in altri 24 paesi del mondo.

La finale internazionale si svolge a giugno durante il Cheltenham Science Festival, nel Regno Unito.

Dal 2012 grazie alla collaborazione tra British Council e Psiquadro - Perugia Science Fest FameLab è approdato in Italia coinvolgendo un numero crescente di partner.