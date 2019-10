“Falegname di parole - la mostra": la vita e l'arte di Fabrizio De Andrè

Venerdì 04 Ottobre alle ore 17.00, nel ventesimo anniversario della morte del cantautore, viadelcampo29rosso inaugura la mostra tratta dal libro di Luigi Viva “Falegname di parole” , uno studio approfondito sulla vita del grande Fabrizio De Andrè, sulla sua opera e il suo stile.

La mostra, che è stata ospitata nelle migliori librerie Feltrinelli in giro per l'Italia, si articola in 20 pannelli che ci offrono un emozionante ricordo di Faber, con rarità, foto inedite, partiture, documenti estratti dal libro,che potranno essere ammirati nella Saletta Mostre Temporanee dell'emporio museo, nel cuore della Città Vecchia tanto amata da Faber.

Un lungo e prezioso lavoro quello su Fabrizio De André del giornalista e scrittore Luigi Viva, che fu anche biografo ed amico di Faber, con cui lavorò alla stesura del primo libro "Non per un Dio ma nemmeno per gioco", giunto oggi alla ventiduesima edizione.

Madrina della manifestazione Patrizia Traverso, fotografa e Ambasciatrice di Genova nel Mondo.

Evento a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che gestisce gli spazi per conto del Comune di Genova.

Per info tel. 010.2474064 – mail info@viadelcampo29rosso.com

Gallery