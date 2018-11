Sabato 1 Dicembre alle ore 17.00 in viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi - si terrà la presentazione in anteprima nazionale di "Falegname di parole. Le canzoni e la musica di Fabrizio De André" (Feltrinelli), il nuovo libro di Luigi Viva, giornalista, scrittore e biografo di Fabrizio De André.

Genova, nel cuore di Faber ed anche di Luigi, che omaggia l'artista e l'uomo in uno spazio museo nel cuore del Centro Storico di Genova, in Via del Campo, meta di un pellegrinaggio "laico" che porta ogni anno 60.000 visitatori e fan del cantautore genovese.

Partecipa all'incontro Marco Zoccheddu, storico musicista di De André.

Questo libro è stato scritto ancora prima di Non per un Dio ma nemmeno per gioco e il lavoro fu condiviso con Fabrizio De André, che ebbe l’opportunità di vederlo e commentarlo con l’autore. Con questo secondo volume, riccamente illustrato, si completa così l’idea originaria di realizzare uno studio approfondito sulla vita del grande cantautore, sulla sua opera e il suo stile.

Ed è come se si sentisse la voce stessa di De André: attraverso i suoi appunti, la sua calligrafia, le fotografie più intime, gli spartiti originali, i testi autografi con le sue correzioni e i suoi ripensamenti. In vista del ventesimo anniversario della morte, che ricorrerà l’11 gennaio 2019, un volume che si rivolge a tutti coloro che hanno potuto amare De André da vivo e ai tantissimi suoi giovani fan che desiderano ritrovarne le tracce. A loro questo progetto cerca di restituire tutta la genialità della sua arte e della sua vita irregolare, sempre “in direzione ostinata e contraria”.

