Natale nei beni del FAI in Liguria, tra laboratori e tombole

Anche nel 2018 sono numerosi gli eventi nei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano, da Nord a Sud della Penisola, in occasione del Natale. “Vestiti a festa”, castelli millenari, antiche abbazie, ville di delizia e giardini storici accoglieranno gli ospiti, con gli amici o le proprie famiglie, in un’atmosfera di condivisione e di pace, proponendo attività legate alla tradizione.

Gli appuntamenti più importanti in Liguria:

Laboratori di Natale e tombola di fine anno a Casa Carbone, Lavagna

Domenica 2 dicembre dalle ore 15 alle 18, Casa Carbone, Bene del FAI a Lavagna (GE), ospiterà un laboratorio creativo per imparare a preparare la letterina a Babbo Natale, personalizzandola con una decorazione ad acquerello con l’aiuto dell’artista Roberto Crotto, oppure per realizzare un originalissimo calendario dell’Avvento con materiali di riciclo. Il laboratorio è adatto a tutti – adulti e bambini – e sarà un modo divertente per iniziare il mese delle feste, nella calda e accogliente atmosfera di Casa Carbone. I materiali necessari saranno forniti dal FAI. Al termine del laboratorio, si svolgerà una deliziosa merenda offerta dal Centro Latte Tigullio di Rapallo e dai vari commercianti di Lavagna.

Ripercorrendo i passi di Emanuele Carbone, l’ultimo proprietario della dimora fin-de-siècle e amante della pittura, sarà inoltre possibile visitare il piano nobile di Casa Carbone, accompagnati dalle spiegazioni delle guide abilitate della Cooperativa TerraMare (prenotazione obbligatoria).

Per trascorrere l’ultimo pomeriggio dell’anno all’insegna della tradizione, domenica 30 dicembre dalle ore 15 alle 18, Casa Carbone e il FAI invitano adulti e bambini a partecipare al gioco delle festività per eccellenza: la tombola. Nella calda atmosfera della dimora ottocentesca appositamente addobbata, i partecipanti si sfideranno per vincere vari premi gentilmente messi a disposizione da alcuni commercianti di Lavagna. Gli ospiti potranno, inoltre, visitare gli ambienti della casa, rimasta come sospesa nel tempo: dai mosaici ai dipinti, dalla biancheria ai servizi da tavola, dagli attrezzi da cucina agli arredi, dagli orologi alle riviste ancora poggiate sul tavolo del salone. Il tutto corredato da una splendida atmosfera natalizia. In collaborazione con l’associazione I Giocondi di Lavagna (GE).

La Santa Messa a San Fruttuoso

Lunedì 24 dicembre alle ore 22.40 un battello della compagnia Trasporti Marittimi Turistici Golfo Paradiso di Camogli riservato ai partecipanti salperà dal porticciolo di Camogli (GE) alla volta del borgo di San Fruttuoso dove, nella chiesa della millenaria abbazia, verrà celebrata da Padre Mario Pastorino, Parroco di San Fruttuoso, la Santa Messa con la partecipazione del coro “Voci d'Alpe” del Gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure diretto da Giuseppe Tassi. Al termine della cerimonia, sarà possibile visitare il monastero benedettino originario del X secolo, che dal Cinquecento fu proprietà della famiglia Doria. Un brindisi augurale con vin brûlé, preparato dal Gruppo Alpini di Santa Margherita Ligure, sarà proposto agli ospiti nella piazzetta Doria Pamphilj e sarà accompagnato dalla degustazione del tradizionale pandolce di Natale dell'antica fabbrica di cioccolato Romeo Viganotti di Genova. Ai partecipanti sarà inoltre offerto un omaggio da parte di Helan cosmesi di laboratorio di Genova (prenotazione obbligatoria. In caso di mare agitato e impossibilità di attracco a San Fruttuoso l’evento sarà annullato).

Riepilogo eventi:

Casa Carbone, via E. Riboli 14, Lavagna:

FAI il tuo Natale… Letterina e calendario dell’Avvento

Giorno e orario: domenica 2 dicembre, dalle ore 15 alle 18

Ingresso: 5 €. Prenotazione obbligatoria al n° 0185.393920 oppure scrivendo a faicarbone@fondoambiente.it o a visitefai@terra-mare.it

FAI tombola a Casa Carbone

Giorno e orario: domenica 30 dicembre, dalle 15 alle 18

Ingressi: 2 € per tutti + 2 € per ogni cartella della tombola

Informazioni: 0185.393920

Abbazia di San Fruttuoso, via San Fruttuoso 13, San Fruttuoso:

Santa Messa

Giorno e orario: lunedì 24 dicembre, alle ore 22.40

Ingressi: FAI e bambini (5-14 anni): 12€; Intero: 15€. Entrambi gli ingressi non includono il prezzo del biglietto del battello.

Prenotazione obbligatoria: 0185.772703; fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it

Per informazioni sui biglietti, prenotazioni e aggiornamenti: www.aspettailnataleconilfai.it