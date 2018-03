Dopo la vittoria a Sanremo, Fabrizio Moro incontra i fan alla Feltrinelli

Dopo il trionfo sanremese, in coppia con Ermal Meta e la canzone "Non mi avete fatto niente", Fabrizio Moro giovedì 8 marzo alle 17.30 sarà alla Feltrinelli di Genova per presentare la raccolta "Parole rumori e anni".

Per partecipare al firmacopie bisogna acquistare il cd all'interno dello store. Ogni acquisto dà diritto un pass.