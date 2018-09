Ritorna il comico e, come in questa occasione, cantautore, Fabrizio Casalino per presentare il suo nuovo lavoro intitolato "Per tutte le altre destinazioni", in anteprima nazionale. L'incontro è programmato per giovedì 27 settembre dalle 18 presso La Feltrinelli di via Ceccardi.

L'artista incontra il pubblico, suona e firma copie del suo cd.