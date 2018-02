"Fabric... action": sguardi e visioni su Sampierdarena

Villa Grimaldi, splendida dimora cinquecentesca conosciuta come “la Fortezza”, apre al pubblico per un giorno con un allestimento temporaneo che racconta la storia del quartiere, dei suoi cambiamenti e del suo Sistema di Ville Storiche.

Il riuso temporaneo di questo spazio pubblico, ormai inutilizzato da anni, diviene occasione di sperimentazione di futuri utilizzi. Grazie alla vincita da parte del Comune di Genova del “Bando della riqualificazione urbana delle periferie” sono previsti lavori di ristrutturazione dell’immobile, che tuttavia non ha ancora una destinazione d’uso.

Durante questa iniziativa saranno presenti diversi laboratori gratuiti per ragazzi dagli 11 ai 19 anni sulle nuove tecnologie, divisi in due fasce di età. I laboratori saranno a cura di MadLab2.0, Genova Makers’ Village, Estro.co - Lorenzo Daidone, e del Coding Lab - Informatica Unige.

Per iscriversi è necessario compilare un semplice modulo sul portale Eventbrite, al link www.eventbrite.it/o/fabric-action-16668827699.

Si terrà inoltre una tavola rotonda, che verdà coinvolte diverse realtà, sia istituzionali che territoriali, per parlare e discutere di progetti futuri per il quartiere di Sampierdarena, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e alla formazione giovanile.

Questo progetto rientra fra le attività promosse dal Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto e dell’Evento, insieme a quelle già attivate dal Laboratorio Re-Cycle Genova (DAD) sul tema dell’Evento e del progetto di azioni urbane come occasione per rimettere in circolo quegli spazi in condizione di degrado, abbandonati o sottoutilizzati della città.

L’evento, patrocinato dal Comune di Genova, è nato da una collaborazione l’Associazione Pianissimo e i Cercamemoria della Biblioteca Gallino.

Referenti del progetto Sara Guagliardi e Alizè Tincani - cell. 3923255177 o email alize.tincani@gmail.com

Docente di riferimento Proessoressa Raffaella Fagnoni.