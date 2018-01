"Fabbricando Case": tributo a Rino Gaetano a Pra'

Per la prima volta a Genova arrivano i Fabbricando Case, tribute band del grande Rino Gaetano, direttamente da Pavia. L'appuntamento è sabato 27 gennaio alle 21 in via Branega, a Pra'.

Un concerto che farà vivere tutte le emozioni di Rino e le sue immortali canzoni in chiave mediterranea con chitarra acustica, tastiera, fisarmonica e cajon. Prima e dopo il concerto, alla consolle, dj Juri G Superstar aka Juri lo svizzero.

L'ingresso costa 5 euro. Presente servizio bar.