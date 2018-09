Expo Valle Stura: mercatini, concerti, sagra, prodotti tipici

Due weekend di festa nell'entroterra con la 25esima Expo Valle Stura, il 29 e 39 settembre e il 6 e 7 ottobre, a Rossiglione (area Expo). Per l'occasione, il meglio della vallata sarà in mostra tra fiere, mercati, artigianato, concerti, ristorante, prodotti tipici e tanto altro.

Tra le iniziative da non perdere, l'Aperaduno con giri panoramici, il laboratorio di cucina per bambini Mastrodolcetto, l'Esposizione Zootecnica, il Raduno Trattori d'Epoca, esposizione di rapaci, MedievalExpo con esibizioni e combattimenti medievali (ma non solo), treno storico e Sagra della Castagna.

Ingresso gratuito.

Il programma completo:

SABATO 29 SETTEMBRE

Ore 10: Convegno

Incontro di apertura manifestazione su tematiche economiche e ambientali. A seguire taglio del nastro di inaugurazione della 25esima Expo

Dalle 10: Aperaduno

Quarta edizione della manifestazione; dalle 10 apertura iscrizioni, inizio giochi e giri liberi. Alle 13,30 giro Chrono, e alle 16,30 giro panoramico Anello delle Ciazze. A seguire, premiazione.

Ore 12: Apertura stand

Dalle 14,30 alle 16,30: Mastrodolcetto

Laboratorio di cucina gratuito per bambini a cura dello chef Massimo Migliaro. Prenotazione obbligatoria al 375 5396011. A seguire giro a cavallo per bambini a cura di ASD Ippica Varina - Allevamento Beiro.

Ore 19: Apertura ristorante con piatti tipici

Ore 20,30: "Rubattaballe", palio delle balle di fieno.

Gara di spinta di balle di fieno da 2 quintali circa lungo le vie del paese. Squadre di 4 giocatori. Per iscrizioni: 375 5396011. Durante la serata, intrattenimento a cura di Tina e Pina.

Ore 23: chiusura

DOMENICA 30 SETTEMBRE

Ore 10: Apertura stand

Dalle 10,30: Esposizione Zootecnica con laboratori e attività per bambini a cura di Tina e Pina. Battesimo della sella con cavalli e asinelli, esibizione di danza aerea e arrivo degli animali e giro a cavallo per i più piccini.

Dalle 11: Terzo Raduno Trattori d'Epoca con sfilata per le vie del paese. Aperitivo con degustazione (prenotazione al 375 5396011).

Ore 12: Apertura ristorante con piatti tipici

Dalle 15,30: Iniziative collaterali all'Esposizione Zootecnica come trebbiatura del grano con trebbiatrice d'epoca, giochi di una volta per grandi e piccini, gioco "indovina il peso del vitello". Alle 17, premiazione animali.

Ore 16: Merenda con degustazione (prenotazione al 375 5396011).

Ore 20: Chiusura

SABATO 6 OTTOBRE

Ore 10: Apertura stand

Dalle 14,30: Esposizione di uccelli rapaci e didattica su biologia e tecniche di caccia. Dalle 16,30 dimostrazioni di volo libero a cura di Majestic Falconry.

Dalle 16,30: MedievalExpo

Apertura accampamento medievale con giochi di abilità a tema storico per grandi e piccini, spettacolo di tiro con arcieri e didattica, musica con tamburi, spettacoli di combattimento, sbandieratori a cura di Fratelli d'Arme e Aleramica, esibizione di danza aere a cura di Daniela Bagliano della palestra "Be good wellness academy" di Ovada.

Ore 19: Apertura ristorante con piatti tipici.

Ore 21: Giocoleria infuocata

Ore 21,30: Audio80 in concerto

Ore 23: Chiusura

DOMENICA 7 OTTOBRE

Ore 10: Apertura stand

Dalle 11: Esposizione mezzi d'epoca

Fiat Seicento a cura di Club Fiat Seicento Liguria

Camion e corriere d'epoca a cura di Collezionisti locali

A seguire, giro a cavallo per i più piccini a cura di ASD Ippica Varina - Allevamento Beiro

Ore 11: Arrivo del treno storico (previa verifica fattibilità a seguito del crollo del ponte Morandi) con figuranti in abiti d'epoca

Ore 12: Apertura ristorante con piatti tipici

Ore 14: Sagra della Castagna, 41esima edizione

Inizio vendita castagne cotte nelle tradizionali padelle giganti

Dalle 15: Iniziative collaterali

Orchestra Ballo Liscio

Triathlon del Boscaiolo: prove di abilità tra i migliori tagliatori di bosco della zona, a cura dei Boscaioli di Tiglieto.

Esibizioni e combattimenti medievali a cura di Fratelli d'Arme

Pazzanimazione: Animazione per bambini

Balli caraibici: Animazione, esibizioni, lezioni a cura di Asd Banda Latina.

Ore 20: Chiusura

Durante tutta la manifestazione mostra fotografica a cura del Club Fotografando, laboratori per grandi e bambini a cura del Museo della Carta di Mele, "Genova tra noi", un angolo di "Vegia Zena" e il viadotto sul Polcevera a cura di Museo PassaTempo, "Caldarroste a vapore" in arrivo con l'Orient Express.