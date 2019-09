Torna l'Expo Valle Stura tra fiera, animali, rievocazioni storiche, raduni e castagnata

Un appuntamento da non perdere per tutto l'entroterra genovese: è in arrivo sabato 28 e domenica 29 settembre, e poi ancora sabato 5 e domenica 6 ottobre, la 26esima edizione dell'Expo Valle Stura.

Per quattro giorni l'area expo di Rossiglione si riempirà di stand, eventi, animali, prodotti tipici, viaggi nel tempo e ristorante per far scoprire ai visitatori le meraviglie autunnali che riservano le alture.

Programma completo

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 10: presentazione del libro "Viaggio in Valle Stura e Riviera del Beigua" di Fabio Mazzari presso l'area ristorante Expo.

Ore 10,30: convegno di apertura manifestazione su tematiche ambientali ed economiche presso l'area ristorante Expo. A seguire taglio del nastro e inaugurazione 26esima Expo alla presenza delle autorità locali con visita aglis tand.

Ore 10: Aperaduno, quinta edizione. Apertura iscrizioni, inizio giochi e giri liberi. A segurie alle 13,30 inizio giri Chrono, alle 16,30 giro panoramico Anello delle Ciazze, e a seguire premiazione.

Ore 12: apertura stand

Dalle 14,30: Mastrodolcetto

Ore 16,30: laboratorio di cucina gratuito per bambini, a cura dello chef Massimo Migliaro. Bambini distribuiti su due turni. Prenotazione obbligatoria al 375.5396011.

Dalle 15,30: attività per bambini, laboratorio per colorare dedicato ai bambini, a cura di Color Life. Giro a cavallo per bambini a cura di Asd Ippica Varina, allevamento Beiro.

Dalle 16: Esposizione Zootecnica con arrivo degli animali. Street Food a km 0, con frittelle di Rossiglione, fiazein a cura della Pro Loco Battagliosi Albareto.

Dalle 16,30: Esibizione di danza aerea a cura di Daniela Bagliano

Dalle 18: lezione di Balla e Brucia con Raffaella.

Ore 19: apertura ristorante con piatti tipici

Ore 20,30: "Rubattaballe", palio delle balle di fieno. Gara di spinta di balle di fieno da 2 quintali lungo le vie del paese, termine corsa presso piazzale Expo. Squadre di 4 giocatori, per iscrizioni: 375.5396011. Durante la serata, intrattenimento a cura di Tina e Pina. Iscrizione tramite mail expovallestura@gmail.com.

Ore 23: chiusura

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 10: apertura stand

Ore 10,30: Esposizione Zootecnica e attività per bambini, battesimo della sella con cavalli e asinelli a cura di ASD Ippica Varina-Allevamento Beiro. Arrivo degli animali e giro a cavallo per i più piccini.

Dalle 11: raduno Trattori d'Epoca con sfilata per le vie del paese, trebbiatura di grano e mais con trebbiatrice d'epoca.

Ore 12: apertura ristorante con piatti tipici

Ore 14: iniziative collaterali all'Esposizione Zootecnica. Giochi di una volta per grandi e piccini: corsa nei sacchi, tiro alla fune, trampoli, "indovina il peso... del vitello". Ore 17 premiazione animali.

Ore 20: chiusura.

SABATO 5 OTTOBRE

Ore 10: apertura stand

Dalle 14,30: esposizione di uccelli rapaci e didattica su biologia e tecniche di caccia a cura di Majestic Falconry

Dalle 16,30: dimostrazioni di volo libero di uccelli rapaci e prove per il pubblico a cura di Majestic Falconry

Dalle 16,30: MedievalExpo, apertura accampamento medievale, giochi di abilità a tema storico per grandi e piccini, spettacolo di tiro con arcieri e didattica, musica con tamburi. Spettacoli di combattimento: spada a una mano, spada e scudo, ascia due mani, ascia e scudo, sbandieratori a cura di Fratelli d'Arme e Aleramica.

Ore 19: apertura ristorante con piatti tipici

Ore 21: Audio80 in concerto

Ore 23: chiusura

DOMENICA 6 OTTOBRE

Ore 10: apertura stand

Dalle 10: esposizione mezzi d'epoca, Fiat Seicento, camion, Lambretta dalle 11,30 a cura del Club Fiat Seicento Liguria, di collezionisti locali e del Lambretta Club Liguria. A seguire, giro a cavallo per i più piccini a cura di ASD Ippica Valrina-Allevamento libro.

Ore 11: arrivo del treno storico con figuranti in abiti d'epoca

Ore 12: aoertura ristorante con piatti tipici

Ore 14: 42esima Sagra della Castagna. Inizio vendita castagne cotte nelle tradizionali padelle giganti.

Dalle 15: iniziative collaterali, Orchestra Ballo Liscio Alta Marea, Triathlon del Boscaiolo, prove di abilità tra i migliori tagliatori di bosco della zona, a cura dei Boscaioli di Tiglieto.

Pazzanimazione: animazione per bambini

Balli Caraibici: animazione, esibizioni, lezioni a cura di ASD Banda Latina

Ore 20: chiusura