Expo Cheese: la sagra del formaggio di Rossiglione

Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio 2019 a Rossiglione arriva "Expo Cheese", la sagra del formaggio.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, si svolge nell'area expo di Rossiglione (ex Ferriera): a partecipare, i migliori produttori di formaggio che esporranno i loro prodotti enogastronomici più gustosi.

Non si potrà solo comprare, ma anche mangiare: l'expo rimane aperta anche a pranzo e cena con piatti tipici e formaggi della sagra.

Programma:

Venerdì 3 maggio

ore 16.00 Inaugurazione e apertura stand

ore 19.00 Degustazione

ore 20.30 Serata di Galà con piatti tipici nell'area somministrazione

ore 22.00 Chiusura Stand



Sabato 4 maggio

ore 10.00 Apertura Stand

ore 11.00 Laboratorio per bambini

ore 12.00 Apertura area sommiinistrazione

ore 16.00 Laboratorio per bambini

ore 18.00 Degustazione

ore 19.00 Apertura area somministrazione

ore 21.00 Intrattenimento Musicale

ore 22.00 Chiusura Stand



Doemnica 5 maggio

ore 10.00 Apertura Stand

ore 11.00 Degustazione

ore 12.00 Apertura area somministrazione

ore 15.00 Laboratorio per bambini

ore 17.00 Degustazione

ore 19.00 Apertura area somministrazione

ore 22.00 Chiusura Stand e termine Sagra