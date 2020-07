Torna l'Expo Alta Val Trebbia tra artigianato, gastronomia e Campionato del Canestrello

Nonostante tutte le difficoltà derivate dall'emergenza Covid-19, torna l'Expo Alta Val Trebbia, l'appuntamento annuale con le eccellenze della vallata, tra spettacoli, visite turistiche e menu tipici.

L'expo si terrà nei tre fine settimana dal 17 luglio al 2 agosto 2020, in piazza del Comune a Rovegno.

Si troveranno rassegne con prodotti tipici locali e artigianali, biovia, degustazioni, piante e fiori per far rivivere la vallata.

Non solo, perché quest'anno l'expo è anche via web, con uno Show Cloud per poter passeggiare virtualmente tra gli stand, e acquistare direttamente dai produttori.

Il Campionato Mondiale del Canestrello Ligure

Torna per la terza edizione il Campionato Mondiale del Canestrello Ligure: a questa gara di cucina possono partecipare tutti gli amanti del canestrello, dai più esperti a chi è ancora alle prime armi. A nessuno verrà impedito di portare le proprie prelibatezze mettendosi in gioco.

Sono ammessi alla gara solamente canestrelli artigianali realizzati a mano, e ogni partecipante potrà concorrere con due tipi di canestrello, tradizionale e innovativo. Dovranno essere proposti alla giuria almeno 4 canestrelli per ciascuna delle due categorie.

Basterà scaricare il regolamento, seguire tutte le regole in esso contenute e… accendere il forno, ovviamente!