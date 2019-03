ExhiBricks, torna la mostra con le creazioni degli appassionati Lego

Sabato 4 e domenica 5 maggio 2019 LiguriaBricks presenta la seconda edizione di “ExhiBricks - Mattoncini a Genova”, l’esposizione di collezioni e opere originali costruite con mattoncini Lego.

"ExhiBricks", a ingresso gratuito, è prevista alla Sala Chiamata del Porto, la storica location in piazzale San Benigno che ha già ospitato l’edizione 2018: mille metri quadrati completamente open space e un ampio parcheggio gratuito a disposizione dei visitatori.

ExhiBricks è un’esperienza perfetta per famiglie con bambini, ma ognuno dei 40 espositori presenti propone opere in grado di affascinare i curiosi di tutte le età: dai Castelli ai Supereroi, dal Classic Space a Star Wars e poi molte, moltissime costruzioni originali (MOC) che spaziano dalle composizioni in microscala ai grandi diorami cittadini.

Una dichiarazione d'amore

LiguriaBricks organizza Exhibricks come un evento, come un’esposizione, ma - soprattutto - come una pubblica dichiarazione d’amore per i mattoncini Lego in ogni loro forma, colore e declinazione.

Una sorpresa per Genova

Per sottolineare il legame con Genova - città che ospita la sede dell’associazione - i soci di LiguriaBricks hanno progettato e realizzato la riproduzione in scala di uno storico monumento del capoluogo ligure: l’opera sarà mostrata al pubblico per la prima volta all’esposizione di maggio e troverà posto accanto al modello della Lanterna che i visitatori hanno potuto ammirare l’anno scorso.