Ex Melle raddoppia: il Festival degli Artisti di Strada quest'anno dura due giorni

Torna, per la gioia di grandi e piccini, Ex Melle, il festival degli artisti di strada di Mele.

L'appuntamento per la quattordicesima edizione è sabato 11 maggio dalle 17 alle 24, e domenica 12 maggio dalle 14 alle 21,30: e dunque la kermesse raddoppia, con due giorni di festa.

La festa è organizzata dal volontariato melese con la Proloco Mele.

Esibizioni, mercatino e street food

Per l'occasione il borgo di Mele si trasforma in un circo a cielo aperto, e saranno tanti gli artisti che si esibiranno per le strade: dai trampolieri ai mangiafuoco, dai giocolieri ai musicisti.

Ma non solo: spazio anche al mercatino artigianale di manufatti, con prodotti realizzati in legno, ceramica, vetro, stoffa, pizzi, tovaglie, pietra, metallo e tanto altro.

Ci sarà anche lo street food con i tipici focaccini, ravioli, waffle e altri gustosi piatti da assaggiare con la "birra del bucaniere".

Disponibili parcheggio gratuito e bus navetta.

Una raccolta fondi per l'organizzazione

L'impegno di raddoppiare la festa però è gravoso, e gli organizzatori chiedono una mano lanciando una campagna di crowdfunding.

«Abbiamo bisogno di voi - scrivono - perché Ex Melle è pensata, organizzata e attuata interamente da volontari, è un festival per tutti e l'ingresso è gratuito, ed è uno dei festival di arti di strada più longevi d'Italia e uno dei pochi in Liguria. Rischia di dover essere sospeso per mancanza di fondi».

Il ricavato dalla campagna di crowdfunding, in particolare, servirà per sostenere le spese per l'acquisto del cibo e delle bevande, pagare gli artisti professionisti che parteciperanno al festival e aumentare il budget di spesa per offrire spettacoli sempre più di qualità, e sostenere le spese relative all'organizzazione del festival (Asl, Siae, logistica, affissioni).