"Ex Melle", torna il festival degli artisti di strada di Mele

Domenica 6 maggio 2018, dalle 12 e fino a notte, si svolgerà la 13esima edizione di "Ex Melle", festival degli artisti di strada di Mele.

Il programma

Dalle ore 12 si comincia pranzando in compagnia di poeti che declameranno i loro versi ai commensali. Dalle 14 si parte con la grande parata iniziale in cui saranno protagonisti molti degli artisti di strada che vedremo durante la giornata, guidati dagli immancabili percussionisti.

Dalle 15 si entra nel vivo degli spettacoli dove potrete, passando da una piazza all'altra, apprezzare clown, acrobati, giocolieri e tanto altro.

Passeggiando per il borgo potrete incontrare principesse, piante molto particolari, trampolieri, strilloni e musicisti.

Nella stupenda cornice dell’oratorio di Sant'Antonio Abate si potrà ascoltare il canto del coro gospel.

Non mancheranno i laboratori per i bambini, ce ne sarà uno speciale in cui si costruiranno bacchette magiche.

Gran finale con uno spettacolo serale con led e fuoco. E per chi vuole fare tardi non mancheranno i concerti in piazza fino alle 24.

Stand gastronomici: si paga con il "Mellino"

Dalle ore 12 (per pranzo, merenda e cena) verranno servite le seguenti prelibatezze, prodotte con ingredienti di prima qualità:

- Focaccini vuoti o farciti (solo pranzo e merenda)

- Polenta con sugo di salsiccia (solo cena)

- Polenta con sugo di verdure vegano (solo cena)

- Panino salsiccia

- Panino porchetta

- panino prosciutto tartufato

- Patatine fritte

- Waffle

- Bibite

- Vino

- Birra artigianale alla spina

La moneta ufficiale sarà quella coniata due anni fa: il Mellino.

Altre attività

- mercatino artigianale

- concorso fotografico organizzato da SACS Fotografia

- tanti laboratori

- accoglienza dei ragazzi del Centro Giovani Mele "Tracce"

Parcheggio a pagamento con servizio navetta gratuito per il conducente.