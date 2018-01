Cine-Latteria: proiezione di "American Hardcore"

Domenica 14 gennaio 2018, l'Ex Latteria Occupata 39 r presenta la proiezione del documentario "American Hardcore. La storia del punk americano 1980-1986".

Con una feroce colonna sonora e introvabili filmati inediti questo documentario è il racconto definitivo per i fan del genere e per tutti i curiosi della scena punk statunitense. Un fenomeno esplosivo che ha influenzato il grunge, il metalcore e l'emo arrivando a gruppi come red Hot Chili Peppers, Nirvana Beastie Boys.

Ma l'hardcore punk non fu solo musica, ma una forma di protesta contro il regime conservatore del presidente americano Ronald Reagan, che qui viene raccontato dalla viva voce dei componenti delle punk band più importanti e da noti artisti quali Moby e Matthew Barney. Una scena che fu un vero e proprio pugno in faccia alle multinazionali della musica e al mainstream. Grazie al Do It Yourself, si diffuse selvaggiamente in pochi mesi in tutti gli Stati Uniti, costituendo il nuovo underground americano.