"L’evoluzione del sistema tributario nell’Italia repubblicana" corsi e ricorsi storici per leggere l’attualità

La Sezione genovese di AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati ha organizzato un incontro con il Professor Gianni Marongiu per ripercorrere l’evoluzione del sistema tributario nell’Italia repubblicana dall’epoca della obbedienza fiscale alle più recenti proposte dottrinali per un nuovo “Statuto dei diritti del contribuente”, ritenendo che tale autorevole testimonianza su corsi e ricorsi storici possa costituire uno strumento per una consapevole lettura dell’attualità.

L'intervento prenderà spunto dal volume “Una storia fiscale dell’Italia repubblicana”, edito nel 2017 da Giappichelli.

Gianni Marongiu (Torino 1937), avvocato cassazionista, è professore emerito di Diritto finanziario all’Università degli studi di Genova. È stato professore ordinario di Scienza delle finanze, Diritto finanziario e Diritto tributario nelle università di Genova e Trieste e all’Università Commerciale Luigi Bocconi. È presidente emerito di ANTI – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani. Deputato nella XIII Legislatura dal 1996 al 2011, è stato Sottosegretario alle Finanze nel primo governo Prodi (1996-1998).

Padre nobile dello Statuto dei diritti del contribuente, ha collaborato e collabora alle principali riviste di diritto tributario. È autore di centinaia di libri, articoli, commenti a sentenze in materia tributaria e di storia ed evoluzione dei sistemi tributari.

Agli studi giuridici ha sempre accompagnato l’interesse per la storia del fisco dell’Italia unita, non limitandosi ad analizzare la disciplina sotto il profilo esegetico e tecnico-professionale, ma considerando il ruolo centrale dei tributi nel misurare l’equità degli assetti socio-economici, il consenso alle istituzioni e l’equilibrio tra i fini proclamati e i mezzi predisposti. Una migliore conoscenza di questa storia e dell’impegno profuso dalle diverse generazioni può contribuire a irrobustire una coscienza fiscale, oggi in Italia molto flebile. Fra i suoi numerosi scritti sulla storia del fisco italiano post unitario si segnalano: “Alle radici dell’ordinamento tributario italiano” (Cedam, 1988), “La tassa sul macinato” (Cedam, 1992), “I fondamenti costituzionali dell’imposizione tributaria” (Giappichelli, 1991 e 1995), “Luigi Einaudi” (ECIG, 1993), “Storia del fisco in Italia: La politica fiscale della Sinistra storica (1876-1896)” (Einaudi, 1995), “La politica fiscale nella crisi di fine secolo” (1896-1901)” (Archivio Izzi, 2002), “La politica fiscale nell’età giolittiana” (Leo S. Olschki, 2015), “Ezio Vanoni. Ministro delle finanze” (Giappichelli, 2016).

L'incontro si terrà mercoledì 11 aprile p.v. dalle ore 15 alle ore 17 presso l'Aula Convegni del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi dell'Ordine degli Avvocati di Genova (Via XII Ottobre 3 – II piano).

Porgeranno gli indirizzi di saluto l'avv. Alessandro Vaccaro (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova) e il dott. Paolo Ravà (Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova).

L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua presso l’Ordine degli Avvocati di Genova, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria (2 crediti formativi).

Per gli iscritti alle categorie ordinistiche, l'iscrizione dovrà essere effettuata mediante le rispettive piattaforme istituzionali.

Per gli altri interessati, è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: info@aigagenova.it.