"Evolution": una serata di danza al Teatro Govi

Sabato 1 dicembre alle ore 21 al Teatro Govi di Bolzaneto arriva la compagnia Shams, che porterà in scena "Evolution".

"Le culture orientali credono nell’eterno ritorno dell’uguale”: Hegel propose la Vita e la Storia come una spirale che sembra giri sempre su di sé, ma in realtà ogni volta che riparte allarga il suo cerchio per diventare qualcosa di più grande, di diverso.

E quest’anno questo è lo spettacolo della compagnia Shams, dal passato al presente, dal già fatto alle nuove coreografie, dal già proposto al proporlo in un’altra chiave, da chi le ballerine erano a quello che sono diventate, perché non si smette mai di cambiare

Ingresso 12 euro.