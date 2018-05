"Eva contro Eva" al Sipario Strappato di Arenzano

Venerdì 18 maggio, alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, arriva "Eva Contro Eva" di Mary Orr, portato in scena dalla Compagnia Palco Giochi.

Il celeberrimo film “Eva contro Eva” di Joseph Mankiewicz (1950), al momento della sua uscita, vince 6 Premi Oscar, ricevendo, tra le altre, ben 4 Nomination per le interpretazioni femminili (Bette Davis, Anne Baxter, Celeste Holm e Thelma Ritter.) La Compagnia Teatrale Palco Giochi di Genova ne propone la versione teatrale, nella traduzione di Maurizio Panici e Marzia G.Lea Pacella.

La cinquantenne Margo Channing è un’attrice di teatro al culmine del successo, amata e coccolata dal suo pubblico ogni sera. La giovane Eva Harrington è una sua fervida ammiratrice. Grazie all’aiuto di Karen, migliore amica di Margo, una sera, Eva conosce la signora Channing nel suo camerino, dove le manifesta tutta la sua ammirazione. Margo, colpita da Eva e dalle sue parole, decide di assumerla come segretaria personale.

Dotata di grande fascino e di un’apparente umiltà, la ragazza non tarda ad entrare nelle grazie di Bill Sampson, talentuoso regista e fidanzato di Margo, di Lloyd Richards, marito di Karen e drammaturgo di successo, nonché della stessa Karen.

Eva rivela così una feroce determinazione verso il successo personale, e riesce ben presto a sostituirsi a Margo sul palcoscenico ricevendo numerosi consensi, soprattutto da parte del cinico critico teatrale Addison Dewitt. La sua risolutezza e il suo talento la portano a ricevere uno dei più prestigiosi riconoscimenti in ambito teatrale, il premio Sarah Siddons. Tutto sembra procedere per il meglio se non fosse che l’apice del suo successo coinciderà inevitabilmente con l’inizio del suo declino. Eva infatti, ormai abbandonata da tutti, diventerà vittima dello stesso gioco da lei architettato.

L'ingresso intero costa 12 euro, ridotto 10 euro, tesserati Fita 9 euro.

Info e prenotazioni: 3396539121