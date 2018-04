Euroflora Weeks: tutte le manifestazioni collaterali tra musei, eventi dei Civ e tanto altro

Genova festeggia con Euroflora, e lo fa anche attraverso Euroflora Weeks: dal 21 aprile al 6 maggio, la città rifiorisce con eventi e incontri incentrati sui fiori, le feste di quartiere e molto altro ancora.

EVENTI NEI MUSEI

Palazzo Nicolosio Lomellino sarà aperto al pubblico con visite guidate a tariffa ridotta, sarà aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nelle seguenti giornate: sabato 21, domenica 22, mercoledì 25 aprile; da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio e sabato 5 e domenica 6 maggio. Tariffa speciale comprensiva di visita guidata per chi esibirà in biglietteria il biglietto di Euroflora. I gruppi potranno visitare il Giardino Segreto e il Primo Piano Nobile in qualsiasi giorno e orario previa prenotazione.



Lanterna di Genova: amici della Lanterna, Fondazione Labò e Un posto verde e blu organizzano presso la Lanterna di Genova, per sabato 21 aprile, alle ore 15.00, "Storia di una fogliolina verde", un laboratorio di conoscenza del basilico e di tutti gli ingredienti per fare il pesto come una volta.

Il 5 maggio si tiene l'evento "La Lanterna in fiore", organizzata da Amici della Lanterna, Fondazione Labò e Un posto verde e blu: a partire dalle ore 15.00, un laboratorio per bambini di origami e fiori di carta sotto lo “sguardo” del simbolo di Genova di cui ricorrono gli 890 anni.



Dal 21 aprile al 6 maggio, il pubblico potrà visitare i musei con un percorso che si snoda seguendo il tema delle piante e dei fiori raffigurati nelle opere d’arte, alla scoperta del significato simbolico attribuito alle varie specie botaniche e del loro utilizzo ornamentale o in campo farmaceutico.



- Sabato 21 apirle, a partire dalle 15.30, intitolato "Parco in fiore", con prove e indovinelli per trovare uno speciale tesoro.

- Sabato 28, poi, dalle 15.30, si aprono le porte di "Esploraparco", con le osservazioni del parco e delle piante che ci vivono. Entrambe le attività sono su prenotazione e a pagamento.



Venerdì 4 maggio, dalle 9.30 alle 18.00, "Altri fiori a Palazzo Verde", con la presentazione di varie attività e laboratori finalizzati alla sensibilizzazione a stili di vita sostenibili.



Galata Museo del Mare: "Orti e giardini a bordo dei grandi velieri", il 29 aprile, dalle 16.30 alle 18.30, si parte alla scoperta di veri orti e giardini un tempo ospitati a bordo dei grandi velieri. Attività su prenotazione e a pagamento.

EVENTI A CURA DEI CIV

I CIV - Centri Integrati di Via organizzano tanti interessanti appuntamenti sul territorio in occasione di Euroflora: musica, addobbi floreali, accoglienza e promozioni. Eccoli nel dettaglio:

"Botteghe in fiore" - 21, 28 aprile e 5 maggio: In vico Casana e nelle vie adiacenti gli esercizi commerciali effettueranno allestimenti floreali. A cura del CIV Casana.

"Vespe e Tulipani" - 21 e 28 aprile: In via Luccoli, esposizione Vespe storiche e allestimenti florali. A cura del CIV Luccoli.

"Galleria in fiore" - 21 aprile: In Galleria Mazzini, via Roma e via XX Aprile esposizione auto storiche e animazione musicale. A cura del CIV Carlo Felice.

"Pittori in strada" - 28 aprile: In Galleria Mazzini, via Roma e via XXV Aprile, la fantasia di 120 pittori in strada per omaggiare Euroflora tra tempere, colori, tavolozze e animazione musicale. A cura del CIV Carlo Felice.

"Musica in strada al sestiere" - 5 maggio: In Galleria Mazzini, via Roma e via XXV Aprile, musica, animazione ed allestimenti a sorpresa. A cura del CIV Carlo Felice.

"Euroflora in Galleria" - 21 aprile e 6 maggio: Galleria Mazzini si trasforma in un elegante giardino con diversi temi floreali; inoltre realizzazione di acconciature floreali in stile anni '30. A cura del CIV Carlo Felice.

"Ombrelli al Sestiere" - Dal 18 aprile al 1° settembre: Green carpet ed allestimento delle vie con tantissimi ombrelli colorati appesi lungo le vie Roma, via XXV, aprile, Salita Santa Caterina, vico San Sebastiano, Largo San Giuseppe, Galleria Mazzini e le gallerie di Via XII Ottobre. A cura del CIV Carlo Felice.

"Ombrelli in via Luccoli" - Dal 17 aprile al 15 giugno: allestimento della via con tantissimi ombrelli colorati. A cura del CIV Luccoli.

"Cesarea in fiore" - 18 aprile e 6 maggio: Vetrine a tema e aperitivi in musica. Mostra di sculture e installazioni floreali a cura di Elena Cavallo, dal 22 aprile al 6 maggio. A cura del CIV Giardino di Cesarea.

"Festa ai Macelli di Soziglia" - 21 aprile e 5 maggio: Degustazioni e cena conviviale con tavolate in mezzo alla via e accompagnamento musicale. A cura del CIV Maddalena.

"Pittori in strada" - 5 maggio: In Galleria Mazzini, piazza Pertini pittori in strada. A cura del CIV Carlo Felice.

"Euroflora alle Erbe" - 21 e 28 aprile: Allestimento floreale nei vicoli, aperitivi con cocktails a tema. Concerti serali. A cura di CIV Genovino.

"Colombo: La Via dei Fiori" - Dal 21 aprile: Accoglienza e promozioni; Via e Piazza Colombo in fiore . A cura del CIV Colombo Galata.

"Il viaggio nel Fiore a Piazza Fossatello" - 27 aprile: Il viaggio nel Fiore: rassegna Jazz. A cura del CIV Lomellini.

"Il viaggio nel Fiore a Piazza Soziglia" - 28 aprile: Il viaggio nel Fiore: rassegna jazz. A cura del CIV Casana.

"Il viaggio nel Fiore a Galleria Mazzini" - 30 aprile: Il viaggio nel Fiore: rassegna Jazz. A cura del CIV Carlo Felice.

"Poeti in San Bernardo" - 28 aprile: Il viaggio nel Fiore: rassegna Jazz. A cura del CIV Antiche Vie.

"Fiera di San Gottardo" - 6 maggio: Tradizionale Fiera del quartiere con mercato di merci varie, animazione musicale e giochi gonfiabili. A cura del CIV Gottardino.

Nel levante cittadino, inoltre, accoglienza a cura dei CIV di Nervi e Quinto con filodiffusione di musica barocca e concorso vetrine a tema floreale e tanti imperdibili eventi:

EUROFLORA SUL MARE - 21 aprile e 6 maggio - A cura del CIV Nervimare

In Piazza Duca degli Abruzzi

25 aprile: Degustazioni a cura di ass.ne Gelatieri Museo del gelato

28 aprile: Happening di danza

Dal 21 aprile al 6 maggio: Gazebo informativo a cura dei CIV

Porticciolo di Nervi

Dal 21 aprile al 6 maggio: Il Viaggio nel Fiore: rassegna Jazz

I giorni 25, 28, 29, 30 aprile e 1° maggio: Mercatino dei creativi

Piazzale Don Trabucco

Il 25 aprile e dal 28 aprile al 1° maggio: Mercatino dei creativi

I giorni 28 e 29 aprile: Feste dei bambini con animazione e sfilate

"Mercatino delle creative" - 21 e 22 aprile, 5 e 6 maggio: Mercatino delle creative in piazza Don Trabucco. A cura del CIV Nervimare.

"Euroflora sul mare" - 24, 28 aprile e 5 maggio: Nel Controviale di via Gianelli ed in piazzale Rusca street food ligure, musica e allestimenti floreali. A cura del CIV Quinto al mare.

ALTRI EVENTI

Municipio 9 organizza per il 7 e 8 aprile, al Castello di Nervi, "Bonsai al Castello": esposizione di circa 20 esemplari di bonsai di pregevole fattura nella tipica esposizione giapponese.

Il 21, il 25 e il 28 aprile è il turno di Stazione Brignole di ospitare gli eventi di #EurofloraWeeks: "Ti PORTO alla Lanterna – GO GREEN" è un percorso che, partendo dalla Stazione ferroviaria, punto di arrivo dei treni da Nervi, porta al complesso della Lanterna, con la passeggiata sulle banchine del porto commerciale, il suo suggestivo museo e la terrazza panoramica per ammirare tutta la città. Costo: 15,00 euro a persona (visita guidata, biglietto d’ingresso al complesso della Lanterna -presentarsi con biglietti o abbonamento Amt oppure € 1,60 a persona); 10,00 euro a persona presentando il biglietto di Euroflora.

Il 26 aprile, presso il Teatro Bloser, alle ore 21.00 si tiene "Storione in fiore", lo show delle storie: serata che ha per tema i significati dei fiori.

Dalle ore 8.30 alle 17.00 di venerdì 27 aprile, l'I.I.S. B. Marsano Genova S. Ilario organizza “Piante aromatiche e medicinali: la filiera”: una giornata di studi con gli esperti sui temi della fitoterapia, della preparazione e dell’uso delle piante aromatiche e medicinali, con approfondimenti sulle leggi in vigore, il mercato e la filiera italiana.

“Antropology: i fiori della nostra distrazione" è una mostra organizzata da Municipio 9 al Castello di Nervi, accessibile dal 21 aprile al 6 maggio. La spettacolare e vitale espressione della natura - il fiore - diventa il pretesto per un’indagine in punta di pennello sul nostro modo di guardare la bellezza, sulle derive della percezione. Opere a cura di Barlettani.