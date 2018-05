Euroflora 2018: a Genova Parchi di Nervi, solo fino al 6 maggio!

Euroflora 2018 è tornata a Genova e fino al 6 maggio è possibile visitarla nella splendida cornice dei Parchi di Nervi (GE). L’undicesima edizione di questo appuntamento è per la prima volta all’aperto, con un’esposizione ambientata nelle splendide scenografie naturali dei Parchi di Nervi, il parco affacciato sul mare più grande di tutto il Mediterraneo.



Nata nel 1966, Euroflora è diventata nei 50 anni successivi una delle più apprezzate floralies internazionali. Quest’anno, grazie all’epocale cambio di location, i visitatori potranno godere il fascino di 86 mila metri quadrati di giardini, sentieri e ville storiche sospesi tra cielo e mare, da attraversare con oltre 5 chilometri di percorsi.



Il biglietto di ingresso, da acquistare esclusivamente in prevendita (a questo indirizzo), comprende l’accesso ai tre musei presenti nei Parchi di Nervi, impreziositi per l’occasione dall’esposizione di speciali composizioni floreali.

Il biglietto comprende anche il costo dei treni lungo la tratta Genova Voltri-Genova Nervi e dei bus navetta che accompagnano i visitatori che parcheggiano l’auto a Piazzale Kennedy fino alla stazione di Genova Brignole. L’area di Nervi, infatti, è interdetta alle auto e può essere raggiunta solo con i mezzi pubblici.

Su prenotazione, è possibile visitare Euroflora accompagnati dalla voce esperta delle visite guidate. Qui tutte le info: https://www.euroflora2018.it/visite-guidate/

IL biglietto intero costa 23 euro. Il ridotto (valido per i ragazzi dai 9 ai 16 anni e per i disabili dal 67 al 99%) costa 16 euro. L’ingresso è gratuito per i disabili al 100% e per i bambini fino agli 8 anni.