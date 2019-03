Eugenio Finardi in concerto al Teatro Govi

Sabato 9 marzo alle ore 21:00 uno dei più grandi artisti della musica Italiana salirà sul palco del Teatro Govi di Genova bolzaneto: Eugenio Finardi.

È uno che non ha bisogno di presentazioni, Finardi. Il suo incredibile talento, la sua poesia e la sua musica uniscono intere generazioni.

Sono passati più di 40 anni dalla hit “Musica Ribelle”, dopo sono arrivati grandi successi come “Extraterrestre” e “Le Ragazze di Osaka”.

E oggi questo grande Maestro del rock italiano arriva a Genova, nel cuore di un territorio ancora devastato dagli accadimenti dei mesi scorsi, con “Finardimente. La verità della musica”.

Finardimente: una parola composta che è insieme un avverbio, un nome, un verbo. Tre modi per rispondere al dubbio su cosa sia la Verità nell’Arte. Il cantautore cercherà di svelare la sua verità dietro ogni forma di rappresentazione artistica con un racconto sincero e sfacciato delle emozioni di intere generazioni e ovviamente la sua musica.

Lo spettacolo è una sorta di ibrido tra concerto e rappresentazione teatrale in cui troveranno spazio nuovi arrangiamenti per i brani storici dell’artista milanese, in una versione forse meno rock ma godibile e adatta alla situazione.

Un percorso di racconti e considerazioni che toccheranno temi universali ma anche aneddoti intimi, generando un’ampia tavolozza di emozioni, dalle risate alla commozione.

I biglietti hanno un costo di € 30,00 per il primo settore e di € 25,00 per il secondo settore.