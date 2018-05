Notte dei musei a Castello D'Albertis: Etnomusicgarden e...molto altro ancora

In occasione della Notte dei Musei sarà presentato il nuovo progetto etnoartistico a cura di Echo Art, realizzato con il contributo della Fondazione Carige, che propone musiche, danza, teatro, incontri e film nel museo e parco del Castello D’Albertis.

Installazioni permanenti e interattive, attività performative, divulgative e formative, in grado di stimolare sensi, emozioni e cognizioni, pensate e realizzate per il Museo delle Culture del Mondo di Genova ed il suo giardino, trasformandoli in luoghi accoglienti e socializzanti, idonei a tutte le tipologie di fruitori, dalle scuole ai turisti, dai cittadini abili e disabili agli appassionati di arti e culture della contemporaneità.

FuturoAnteriore, interagendo anche con gli spazi verdi e con i visitatori, amplifica lo spazio museale portando il patrimonio artistico e culturale al di fuori dello spazio espositivo stesso, arricchendo i contenuti con incontri, concerti, sonorità diffuse con casse audio, lezioni e laboratori pratici e teorici, film e applicazioni per smartphone.

Alle ore 19 Inaugurazione e presentazione del programma con il primo evento, EtnoMusicGarden, uno spazio nel parco dove ascoltare musica, incontrarsi, ricevere gli echi dei contenuti del Museo delle Culture del Mondo in mezzo al verde.

Ingresso promozionale al museo (€ 3); dalle 18 alle 22 aperitivo € 8 (prenotazione tel. 0102723820). Alle ore 21 è prevista la visita accompagnata al museo a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro (prenotazione tel. 0102723820)

Gli eventi sono frutto di una collaborazione tra Comune di Genova, Associazione Culturale Echoart, Cooperativa Solidarietà e Lavoro scs-onlus e Bon Ton Catering

