Estate in Villa Bombrini: il programma 2019 tra concerti, teatro, danza e laboratori per bimbi

Si apre sabato 22 giugno la nuova stagione di eventi estivi a Villa Bombrini, a Cornigliano.

Fino al 4 agosto tante occasioni di divertimento e di intrattenimento, con teatro, musica, danza, stand gastronomici e una serata musicale speciale il 26 luglio per non dimenticare le vittime del ponte Morandi.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito eccetto dove espressamente segnalato. Parcheggio gratuito e Punto Ristoro.

Il programma

Ecco il calendario riepilogativo di tutti gli eventi in programma:

Sabato 22 giugno ore 15.00

Enjoy - V Festa della Musica dei Bambini

Laboratori e concerti

Ingresso gratuito

Organizzato da Associazione Culturale Echo Art - www.echoart.org



Martedì 25 giugno ore 21.00 - mercoledì 26 giugno ore 20.30 - giovedì 27 giugno ore 21.00

FuoriFormato 2019 - festival di danza e videodanza– Festival Internazionale di Danza Contemporanea e videodanza - Quarta edizione

Ingresso gratuito

Organizzato dal Comune di Genova - Genoa Municipality in collaborazione con Teatro Akropolis , danzacontempoligure.org, Associazione Augenblick

Per informazioni:

Ufficio Cultura e Città – Tel. 010 5573977 ; Teatro Akropolis – Tel. 329 1639577 – FB: FuoriFormato 2019 - festival di danza e videodanza – email: fuoriformatofestival@gmail.com



Giovedì 4 luglio ore 21.30

The Lehman Brothers – Tom Corradini Teatro, con T. Corradini e M. di Dedda/M. de Martin

Con i linguaggi del nuovo clown e del mimo, la storica fine di una famiglia di finanzieri e della bolla finanziaria del 2008.

Ingresso gratuito

L’Acquedotto a Villa Bombrini #acqued8festival – Teatro dell’Ortica

Venerdì 5 - sabato 6 - domenica 7 luglio ore 19.00

Ecofesta Popolare - Musica, ballo, ristoro e solidarietà per i bimbi del Istituto Giannina Gaslini in collaborazione con la La Band degli Orsi

Ingresso gratuito

Punto ristoro aperto dalle ore 19.00

A cura di Pro Loco Cornigliano

Lunedì 8 luglio ore 21.30

Bacci Musso U Cunta l’Amleto – Teatro Ipotesi – con Mauro Pirovano, regia Pino Petruzzelli

Il testo più famoso di Shakespeare raccontato come se fosse una storia a metà tra un fatto di cronaca e un racconto Popolare.

Ingresso gratuito

L’Acquedotto a Villa Bombrini #acqued8festival– Teatro dell’Ortica

Mercoledì 10 luglio ore 21.00

Il teatro amatoriale nel cinema - Commedia dialettale "47 O mòrto ch'o parla" con la Compagnia Teatrale S. Fruttuoso

Ingresso gratuito

Fondazione Genova Liguria Film Commission

Sabato 13 luglio ore 16-24

Giardino Elettronico 5° Edizione presenta François K presenta @François K - The house legend from NYC François K

Organizzatore : Giardino Elettronico (pagina Facebook / Instagram)

In collaborazione con: Riviera Gang Crew 1999 / Free Soul

L’evento è a pagamento

Genova Rock City 19, 20,21 luglio Genova Rock City A Villa Bombrini

Pizzeria -Hamburgeria- Birreria

Associazione Genova Rock City FB Genova Rock City

Venerdì 19 luglio ore 19.30 ore 19.30 - 19.50 Trio Dada (FB DADA Trio)

ore 20.00 - 20.45 Comma 22 - FB Comma 22 Punkmodpoprock

ore 21.00 - 22.00 Steel Drama - FB Steel Drama

ore 22.15 - 24.00 Skiantos FB - Skiantos

Ingresso € 10,00

Hamburgeria- Birreria

Sabato 20 luglio ore 15.00

Genova Rock City – Rockabilly Fest

• vintage cars and bikes exposition

• R’n’R DJ set

• sweet dolls (pin up and variety)

• tatoo art gallery

• mash up (ballerini r’n’r)

concerti a partire dalle ore 19.30

ore 19.30 - 20.15 The Goldy Flame THE GOLDY FLAME

ore 20.25 - 21.10 The Pinball The Pinball

ore 21.20 - 22.05 Miky &The Red Rockets

ore 22.15 - 24.00 The Firebirds The Firebirds

Ingresso gratuito

Domenica 21 luglio

Genova Rock City – Metallo Villano

ore 15.00 - 15.30 Liquor Store

ore 15.45 - 16.15 Dos Gamos Dosgamos

ore 16.30 - 17.00 Tornado

ore 17.15 - 17.55 Hilldale Shock Hilldale Shock

ore 18.10 - 18.40 Hounds

ore 20.00 - 20.45 Powerdrive Powerdrive

Ingresso gratuito

Venerdì 26 luglio ore 21.00

Concerto per Genova - Per non dimenticare le vittime del Ponte Morandi

con: Fossati Project Band, Piero Cassano, Bitnik, Buio Pesto

Comune di Genova, Fossati Project Band, Girotondo per sempre Onlus, SM Eventi

Evento benefico - ingresso con contributo minimo gradito di € 10,00. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle famiglie delle vittime del crollo del ponte Morandi

Domenica 28 luglio ore 21.30

La leggenda del Pianista sull’Oceano - regia Luca Cicolella con Igor Chierici - Attore -

Tratto da “Novecento” di Alessandro Baricco

Ingresso gratuito

Fondazione Garaventa

Lunedì 29 luglio ore 21.30

La leggenda di Ernest Shackleton – l’eroe di mari - regia Igor Chierici e Luca Cicolella con Igor Chierici - Attore

Ingresso gratuito

Fondazione Garaventa

Martedì 30 luglio ore 21.30

Di Cabaret si muore – di/con Carlo Denei e Stefano Lasagna

Due squattrinati comici genovesi danno vita a momenti esilaranti scanditi da dialoghi, monologhi e improbabili canzoni.

Ingresso gratuito

L’Acquedotto a Villa Bombrini – Teatro dell’Ortica

Mercoledì 31 luglio ore 21.00

Parole e musica di Liguria - canzoni in lingua ligure: una musicalità a misura di cinema

Ingresso gratuito

a cura della Fondazione Genova Liguria Film Commission

Giovedì 1 agosto ore 21.30

Cirano Trash 4.0 Improvisation – Teatro dell’Ortica – adattamento di M. Bonomi e A. Paganini da E. Rostand

con Eugenia Bonomi, Luca Puglisi, Riccardo Selvaggi, regia Mirco Bonomi

Un work-in-progress che parte dal racconto epico per snodarsi nel campo del cabaret e dell’avanspettacolo

Ingresso gratuito

L’Acquedotto a Villa Bombrini – Teatro dell’Ortica

Sabato 3 agosto - ore 21.30

All That Music presenta Riviera Hot Club - swing e jazz hot

Ingresso gratuito

Associazione Culturale Worldtoday

Domenica 4 agosto 2019 - ore 21.30

All That Music presenta Last Train Country band & Wild Angels Zena - musica e ballo country

Ingresso gratuito

Associazione Culturale Worldtoday