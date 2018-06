Estate Viva a Villa Bombrini: 21 eventi tra musica, teatro e danza

La rassegna estiva di Villa Bombrini (Via L.A. Muratori, 5), giunta alla decima edizione, prende il via il 26 giugno e, come è ormai tradizione dal 2009 ad oggi, si propone nuovamente di portare sul palco una varietà di appuntamenti tra danza, teatro e musica, che possano essere graditi ad un pubblico differente per età e gusto: 21 eventi in totale – la maggior parte ad ingresso gratuito – fino al 5 agosto.

Il programma:

26-27-28 giugno

FUORI FORMATO – III edizione

Festival internazionale di danza contemporanea e videodanza

Ingresso gratuito.

A cura del Comune di Genova in collaborazione con il Teatro Akropolis

30 giugno

ENJOY - IV FESTA DELLA MUSICA DEI BAMBINI

Inizio ore 15 – ingresso gratuito.

A cura di Associazione Echo Art

5-6-7 Luglio

TRANSITION FEST

5 luglio cabaret con i Soggetti Smarriti (Andrea Posa e Marco Rinaldi) sul palco assieme a Daniele Raco,

venerdì 6 luglio serata rap di Assalti Frontali con Inoki Ness

7 luglio viaggio sonoro nel cuore del Mali contemporaneo con il BKO Quintet.

Apertura stand ore 19.30 – ingresso gratuito

A cura di ARCI Genova e Comunità di San Benedetto al Porto in collaborazione con Il Biscione scs

10 luglio

“FEYNMAN E MARX E LA RIVOLTA DEGLI UMANOIDI

conferenza- spettacolo di e con Alberto Diaspro e con Mauro Pirovano

Inizio ore 21.30 – ingresso gratuito.

A cura del Teatro dell’Ortica

13-14-15 luglio

FESTIVAL JAZZ ROOTS&BEER

Tre serate dedicate al jazz e al blues, le radici musicali da cui il rock ha preso vita. Venerdi 13 luglio l’inossidabile Lino Patruno, sabato 14 luglio la stabiliante Jessita Mc Kinney e domenica 15 luglio il grandissimo Paolo Bonfanti.

Inizio eventi ore 18 – ingresso 12 euro – ristorazione

A cura del Circolo ARCI Quaalude RockClub

16 luglio

“…MA MAI NESSUNO LA BACIO' SULLA BOCCA”

Di e con Ugo Dighero

Inizio ore 21.30 – ingresso gratuito.

A cura del Teatro dell’Ortica

20-21-22 luglio

VIII FESTA POPOLARE DELLA PRO LOCO CORNIGLIANO

Si succederanno una serata di solidarietà a favore della Lega contro la Fibrosi Cistica con comici di Zelig e Colorado, una serata musicale con i “Tropico del Blasco” e altri gruppi emergenti, infine una serata di ballo popolare.

Tutte le sere servizio bar, focacceria e braceria

Apertura stand dalle 19 – ingresso gratuito

A cura di Pro Loco Cornigliano

25 luglio

“PERCORSI ARMONICI TRA MUSICA E DANZA”

Inizio ore 21 – ingresso gratuito.

A cura di Balletto di Liguria

27-28-29 luglio

“ROCKABEER”

Raw Power – venerdì 27

Ian Paice dei Deep Purple – sabato 28

Statuto – domenica 29.

Le band genovesi che apriranno le serate: venerdì 27 luglio Kurt Russhell, Rancho Bizzarro, Powerdrive e V8 Compressor sabato 28 luglio Dassistassy, Rodders Garage Band, CAZZI, MAZZI; e domenica 29 luglio Comma 22, Five Faces, Lola’s Lads e Lolita.

Inizio ore 21 – ingresso 10/20 euro – ristorazione

A cura di Quaalude Rock Club

4-5 agosto

“ALL THAT MUSIC” presenta

WILLOS – Musica celtica, cultura irlandese.

SVOBODA – World Music, tutto il mondo in un concerto.

Inizio ore 21.30 – ingresso gratuito.

A cura di Associazione Worldtoday