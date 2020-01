World Cats: l'esposizione internazionale felina alla Fiera

Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020 (dalle 10 alle 18,30) il Padiglione Blu del quartiere fieristico di Genova ospita World Cats, l’Esposizione Internazionale Felina.

Due giornate di esposizione e di gare per promuovere la conoscenza del gatto a 360 gradi.

Gatti di tutte le razze provenienti da tutta Europa arriveranno a Genova per disputare i Campionati Internazionali di Bellezza e saranno presenti per tutto il tempo.

All’interno dell’esposizione si troveranno vari stand che esporranno simpatici regali per i gatti, ed altri che daranno dei consigli utili sulla loro giusta alimentazione.

Sarà possibile all’interno della mostra felina trovare un punto bar e ristoro.

Il biglietto costa 8,50 euro intero, 6,50 euro ridotto (over 70, studenti universitari e bambini fino a 12 anni). Gratis per bambini fino a 3 anni e forze dell'ordine in divisa.