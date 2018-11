Escursionismo esperienziale in Val Bisagno

Il gruppo RE-Cycle, progetto NeetGe Nuove Energie Emergono dal Territorio a Genova, finanziato dal Dipartimento della Gioventù, da SCN e da ANCI, organizza un evento che si tiene sabato 1 dicembre e che prevede tre gite escursionistiche esperienziali, in tre zone diverse della Val Bisagno: Sant’Eusebio, Quezzi e Camaldoli.

La partenza per le escursioni è prevista per le ore 9 e i tre itinerari hanno un unico e comune punto di arrivo: Forte Ratti.

Ciascuna delle escursioni è guidata da un capofila, che illustra la natura e le particolarità del territorio. Inoltre, ogni gruppo è seguito anche da professionisti fotografi e videomaker, che condividono le loro competenze su come si fanno fotografie e videoriprese in ambito naturalistico.

Tutto ciò ha una durata complessiva di 2/3 ore, con l'alternanza di momenti di cammino e momenti di sosta didattica e/o video-fotografica, immersi nella storia e nei racconti della natura, nei profumi e nei colori tra suggestivi tramonti e paesaggi d’infinita bellezza.

Conclusa l'escursione, presso Informagiovani di Palazzo Ducale viene offerta ai partecipanti la possibilità di cimentarsi in prima persona, assistiti dai tecnici professionisti, in laboratori di post-produzione per editare e migliorare qualitativamente il materiale videofotografico prodotto durante le gite.

L'evento è gratuito e a numero limitato. Per partecipare, scrivere una e-mail a neetge.recycle@gmail.com o chiamare seguenti numeri: