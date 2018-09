Escursionismo e canestrelli con il Parco del Beigua

Bis di proposte, nel weekend, per chi ama lo sport e il movimento ma anche per i golosi che alle specialità liguri non sanno proprio rinunciare.

Sabato 15 settembre, a Genova, si terrà una visita guidata all'Orto Botanico Hanbury insieme a una guida del Parco del Beigua: un viaggio tra piante tropicali e rarità botaniche che si concluderà sulla splendida terrazza affacciata sui tetti del centro storico di Genova, per assaggiare i canestrelli, i gubeletti e le altre dolcezze a marchio Gustosi per natura del Parco, prodotti dalla Pasticceria di Sambuco. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 (ADM Genova, tel. 334.8053212), costo iniziativa: € 6,00

Spazio invece ad un trekking impegnativo, ma davvero emozionante domenica 16 settembre, una sfida verticale con oltre 850 m di dislivello che, passando dal Passo Camulà porterà fino al Monte Rama. E qui tutti gli sforzi saranno ripagati da un panorama incredibile. L'escursione durerà l'intera giornata con pranzo al sacco; prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 (Guide Coop. Dafne - tel. 393.9896251), costo € 10,00