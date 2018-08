Escursione a Testa Liconi e al bivacco Pascal

Partendo da Genova ci si dirigerà verso nord per una splendida escursione di due giorni in Valle d’Aosta. Con questa gita si potrà ammirare il tramonto sul Monte Bianco e l’alba sul Monte Rosa, con possibilità di incontrare animali come stambecchi, camosci e marmotte ma non solo.

Prenotazione obbligatoria entro il 30 agosto 2018.

Tutte le informazioni necessarie riguardo a spostamenti, abbigliamento e qualsiasi altro dubbio saranno fornite via mail.

Info e prenotazioni: marcomoraglioguida@gmail.com