"Un abbraccio a Genova dall'alto", serata con escursione solidale

Una serata per farsi incantare dal panorama ammirando Genova dall'alto e per fare del bene: è "Un abbraccio a Genova dall'alto", in programma per mercoledì 8 luglio presso il monte Pennello.

La serata è solidale, e serve ad aiutare un progetto di cooperazione tra popoli, "Rarahil", scuola in Kirtipur, e il popolo nepalese.

Ci si incontra alle 19 ai piani di Praglia presso il posteggio per il monte Pennello/Punta Martin.

Alle 19,10 dal posteggio su comoda strada sterrata pressoché in piano ci si muoverà a piedi verso il monte Pennello che verrà raggiunto in circa un'ora e un quarto.

Ammirato il tramonto su Genova e oltre, si cenerà al chiaro di luna. Ogni partecipante dovrà portarsi da casa cibo e bevande.

Possibilità di raggiungere la vicina Punta Martin e di parlare di Nepal e viaggi.

Alle 23 si rientrerà.

Cosa portare: cibo e bevande, scarpe da trekking, giacca a vento, luce frontale o similare.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato.