Trekking al chiaro di luna nel Beigua Geopark, tra miti e leggende

Candidi raggi di luce romperanno il buio per guidare il cammino degli escursionisti lungo la "strada megalitica", un percorso già noto agli antichi abitanti del Beigua, che in epoca neolitica frequentavano questi boschi che ancora conservano le tracce di antiche credenze e riti. Avvolti da un'atmosfera davvero suggestiva si raggiungerà la cima del monte Greppino, che veniva considerato sacro per la sua capacità di attrarre i fulmini durante i temporali.

Non ci sarà però spazio solo per il trekking nel corso della serata: ci sarà infatti anche ma anche una sosta appetitosa all'Agriturismo La Tana degli Orsi per la cena, con degustazione di prodotti Gustosi per Natura del Parco del Beigua.

L'iniziativa partirà nel tardo pomeriggio di sabato 24 novembre dalla Chiesa delle Faie, sopra Varazze, ed è mediamente impegnativa, adatta a camminatori abituali, che dovranno essere dotati di frontalino.

Costo dell'escursione 10 euro a persona, la cena è facoltativa da pagarsi a parte.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12 (guide Coop. Dafne tel. 393.9896251); le prenotazioni saranno chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.