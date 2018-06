Escursione alla scoperta di Pegli tra botteghe storiche, traversata in battello e parchi

Un’escursione guidata, in italiano e inglese, per condurre i partecipanti alla scoperta di Pegli, preziosa perla dell’immediato ponente di Genova, venerdì 22 giugno 2018: dopo la suggestiva traversata in battello, che dal Porto Antico farà approdare direttamente nel cuore di Pegli, si avrà modo di visitare il Parco di Villa Durazzo Pallavicini, sorprendente parco - giardino di ispirazione romantica, che non conosce eguali in città. A seguire la guida accompagnerà i partecipanti alla scoperta del delizioso centro storico, delle preziose botteghe storiche e della passeggiata sul lungomare, punteggiata delle palme e dalle facciate colorate delle case affacciate sul mare.

Il programma:

Ore 14.00 incontro dei partecipanti presso lo Iat Porto Antico.

Ore 14.15 partenza in battello dal Porto Antico verso Pegli.

Dopo l’arrivo a Pegli, i partecipanti in compagnia della guida visiteranno una parte dell’ampio parco di Villa Durazzo Pallavicini. A seguire la visita del borgo e delle sue Botteghe Storiche.

A fine tour i partecipanti ritorneranno a Genova autonomamente.

Per chi lo desiderasse, è possibile raggiungere in modo autonomo Pegli, in questo caso il punto d’incontro sarà alle ore 15.15 all’ingresso di Villa Durazzo Pallavicini.

Si prega di indicare il punto d’incontro scelto fra lo IAT Port Antico e l’Ingresso di Villa Durazzo Pallavicini, al momento dell’acquisto della visita.

Tariffe:

Adulti 25€

Ridotto 22€ per ragazzi dai 7 ai 18 anni

Gratuità: bambini fino ai 6 anni

I biglietti si possono acquistare presso gli Uffici di Accoglienza e Informazione Turistica (via Garibaldi12r, via al Porto Antico 2, Aeroporto C. Colombo - piano arrivi).

La partenza del tour è vincolata al raggiungimento del numero minimo garantito di 9 pax fino ad un massimo di 25 persone.

In caso di condizioni meteo marine avverse, si raggiungerà Pegli via treno.

La tariffa non include il costo del trasporto in battello e/o treno.