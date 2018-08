Escursione notturna all’interno del Parco di Portofino

Con questa escursione verrà effettuato un bellissimo giro ad anello con partenza e arrivo presso Camogli

Una escursione suggestiva per i panorami che si potranno ammirare, e non particolarmente impegnativa in termini di dislivello.

Per info e prenotazioni contattare marcomoraglioguida@gmail.com.

Guida Escursionistica riconosciuta AIGAE: Marco Moraglio (tessera LI186).