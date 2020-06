Escursione sui Forti di Genova: Forte Diamante

Sabato 27 giugno GenovApiedi organizza un'escursione al forte Diamante partendo dalla Zecca.

La passeggiata viene effettuata nel rispetto delle regole di prevenzione Covid: forniti di mascherine, nel rispetto del distanziamento sociale e con un numero di persone non superiore a una dozzina.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@genovapiedi.it

Usare scarpe comode, consigliabile un copricapo per il sole e acqua.

Gli organizzatori chiedono di firmare una manleva per ogni evenienza: la passeggiata è comunque facile ma abbastanza lunga con circa 14 km di cammino e 600 metri di dislivello per il percorso completo. Se si sceglie di utilizzare la funicolare il percorso si riduce a 10 km e 300 metri circa di dislivello in salita.

Chi non desiderasse fare la prima parte può farsi trovare al capolinea del Righi della Funicolare alle 10,30 circa.

Pranzo al sacco.

In caso di pioggia l'escursione sarà annullata.