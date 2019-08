Parco del Beigua: escursione al tramonto

Per l'ultima escursione del mese di agosto l'appuntamento è sabato 24 a Tiglieto, prima del tramonto. La Guida del Parco ed esperto fotografo naturalista ci illustrerà, con una ricca sequenza di immagini catturate nel Beigua, la varietà di specie animali che si possono incontrare nei boschi e lungo i sentieri. Al termine faremo insieme una piacevole passeggiata, mentre le luci del giorno pian piano si attenuano e, aiutati dal visore notturno, seguiremo le tracce lasciate dal passaggio della fauna che abita questa zona particolarmente selvaggia del Parco.

L'attività terminerà intorno alle ore 23 ed è necessario avere cena al sacco e torcia per il rientro.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, costo escursione € 10,00

L'appuntamento per i Junior Geoparker invece è a Sassello, alla Casa del Parco nella Foresta della Deiva venerdì 23 agosto: faremo una bella passeggiata nel bosco per scoprire dove si nascondono i funghi e chissà che nella nostra ricerca non incontriamo anche qualche folletto curioso. La natura saprà ispirarci per un divertente laboratorio artistico che unirà fantasia e micologia. Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 18, costo laboratorio € 10,00 (compresa la merenda presso Beigua Docks).