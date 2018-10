Escursione da Camogli a Portofino

Il 3 novembre si terrà la traversata Camogli-Portofino, della durata di 5 ore e mezza.

Escursione mozzafiato che da Camogli ci condurrà fino a Portofino passando per la magnifica San Fruttuoso di Camogli. Tanta bellezza però, come è giusto che sia, va conquistata ed il percorso presenta alcuni passaggi leggermente tecnici e un pò esposti: per questo motivo i partecipanti non possono soffrire di vertigini. Inoltre, con questo percorso, si avrà anche l'occasione di rivivere la storia passando, tra l'altro, accanto ai Bunker della Seconda Guerra Mondiale.

Prenotazione obbligatoria, partenza sabato 3 novembre alle ore 10.00 dalla stazione di Camogli.

Per info e prenotazioni scrivere a marcomoraglioguida@gmail.com

