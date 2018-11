Trekking autunnale tra i rifugi del Parco del Beigua

Domenica 11 novembre appuntamento nel Parco del Beigua - a Pratorotondo, una delle porte dell'Alta Via dei Monti Liguri - per seguire la Guida del Parco in un trekking mediamente impegnativo che porterà alla scoperta dei rifugi e bivacchi del Parco, lungo i pendii affacciati sulla costa tra Cogoleto ed Arenzano, a picco sul mare. Casa Miniera, i Rifugi Carbunea e Padre Rino, l'Argentea e il Riparo Cima del Pozzo saranno le tappe di questo affascinante percorso che darà l'occasione di osservare la natura del Beigua e incontrare la fauna selvatica caratteristica di questa zona.

L'escursione durerà l'intera giornata con pranzo al sacco, costo 10 euro.

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 (Guide Coop. Dafne tel. 393.9896251); le prenotazioni saranno chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.