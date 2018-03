La Ciclabile Genova-Savona: escursione con i ciclisti FIAB

FIAB Genova organizza per domenica 18 marzo una facile pedalata da Genova Prà a Savona Vado, per godere della bellezza del percorso e verificare l’avanzamento dei lavori di completamento e di messa in sicurezza delle nuove ciclabili. Quest’anno si percorrerà il nuovo tratto ciclabile in località Pizzo di Arenzano.

L’iniziativa è aperta a tutti, anche ai non soci FIAB.

L’itinerario, di 40 km, può essere percorso per intero o parzialmente. Con l’assistenza tecnica della Ciclofficina Circoliamo Sampierdarena.

