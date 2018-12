"Gli eroi della stalla": lo spettacolo con i puppets a Busalla

L'asinello Bo sogna di potersi unire al corteo regale che passa vicino alla sua stalla. Un sogno che sembra non potersi realizzare, finché non incontra i suoi nuovi amici, che lo accompagneranno in un'entusiasmante avventura sotto la guida della stella, apparsa misteriosamente nel cielo della Galilea, fino a Betlemme, dove ogni suo sogno e desiderio riceverà una risposta inaspettata.

Liberamente ispirato al film di animazione "The Star" (in Italia uscito col titolo "Gli eroi del Natale"), "Gli eroi della stalla" è un appassionante resoconto della storia della natività, visto da una prospettiva diversa e divertente che non solo farà rivivere ai piccoli spettatori la vicenda narrata nei Vangeli, ma gli farà scoprire il valore inestimabile che ognuno di loro ha. Non ha importanza quanto un sogno sia irrealizzabile; con le giuste attitudini, accadono le cose più inaspettate e sorprendenti.

L'evento è organizzato da "L'Allegro Galeone", gruppo di intrattenimento e formazione nato nel 2017 a Genova dall'idea di un gruppo di ragazzi. Il suo scopo è quello di intrattenere e formare i bambini attraverso spettacoli, giochi e laboratori creativi incentrati sui concetti tipici e tradizionali della cultura cristiana trasmettendo valori come il rispetto del prossimo, la fiducia in se stessi, l'amicizia, l'amore per i familiari e l'altruismo.

La partecipazione allo spettacolo è gratuita ed aperta anche alle famiglie.

