Dal 29 al 31 marzo arriva Ericthefred al Teatro della Tosse.

Una meravigliosa storia di sogni ed emozioni: uno spettacolo che combina la classica comicità clownesca a proiezioni olografiche e a una colonna sonora mozzafiato.

Eric, infuriato e umiliato, getta gli abiti di scena per non esibirsi mai più. Sull'orlo della depressione, si muove sullo scivoloso confine tra vita e morte. Nel rocambolesco tentativo di togliersi la vita, l'artista crea sulla scena uno strano e inquietante mondo popolato dai suoi pensieri più intimi. Sogni infranti e delusioni che appaiono dal nulla: sono farfalle inafferrabili, cappi, coltelli e fucili. Dopo il successo di Slava’s Snow Show, torna a Genova l'irriverente Chris Lynam, “King of Clowns” secondo il New York Times, supporter di artisti di fama mondiale come Bob Dylan e i Rolling Stones.