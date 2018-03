Torna "L'erba persa" a Santa Margherita, tra mostra mercato, laboratori e dimostrazioni

Il 31 marzo, 1 e 2 aprile 2018 si svolgerà nel complesso di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure la manifestazione più colorata e profumata dell’anno: “L’Erba Persa”, nome popolare con cui è nota in Liguria la maggiorana.

La mostra mercato

La mostra mercato, arrivata alla XVI edizione, presenta molti espositori provenienti da varie regioni italiane e dall’estero che saranno dislocati lungo il parco di Villa Durazzo e all’interno delle due Ville. Le rose, gli agrumi, le tillandsie, le piante grasse, i bonsai, i glicini, i gerani, i frutti, gli arbusti, le piante perenni, le piante da fioritura,le orchidee, l’erboristeria , l’arredo da giardino, la cosmesi, l’arte con i quadri floreali, la salute, il benessere, l’artigianato floreale, il settore legato al gusto sono i protagonisti della manifestazione.

Laboratori didattici

Durante i tre giorni sono in programma eventi collaterali come i laboratori didattici per i bambini, improntati su un approccio di tipo sensoriale, laboratori per adulti, conferenze e uno show cooking presentato da Guido Porrati della Bottega ParlaComeMangi e realizzato da Monica Neri, cuoca varesina vincitrice del reality TV “The Chef”, il primo talent di cucina noto e sviluppatosi soprattutto in rete4.

Dimostrazioni

In calendario anche dimostrazioni a cielo aperto come quella dell’arte del risseu, a cura di Gabriele Gelatti e Elena Della Rossa , il tradizionale mosaico di ciottoli con pietre innovative di tutti i colori, realizzate a mano con impasti ceramici, affiancate alle classiche bianche e nere del risseu per comporre disegni a richiesta dei visitatori.

La sfilata di abiti da sposa

Per la prima volta L’Erba Persa “si sposa” con il mondo Wedding: sabato 31 marzo alle ore 15, all’interno ed all’esterno di Villa Durazzo, LoveinPortofino, in collaborazione con le riviste White Sposa e The Real Wedding, presenteranno una sfilata di abiti da sposa, abiti per damigella con bouquet, acconciature ed accessori floreali. Nelle giornate di domenica e lunedì tutti i visitatori della mostra mercato hanno la possibilità di farsi una foto con le artistiche creazioni floreali.

Orari e informazioni

Gli orari della manifestazione sono i seguenti:

sabato 31 marzo dalle ore 11.00 alle ore 19.00

domenica 1 aprile dalle ore 10.00 alle ore 19.00

lunedì 2 aprile dalle ore 10.00 alle ore 18.00

L’ingresso al pubblico è gratuito.

I laboratori, le conferenze, gli show cooking sono gratuiti.

Per informazioni: segreteria di Villa Durazzo 0185 r293135, 334 6779998