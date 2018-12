Un particolare "Eracle" di Euripide al Modena

Dal 4 all'8 dicembre 2018 arriva alla sala Mercato del teatro Modena l'"Eracle" di Euripide, una tragedia atipica, il cui protagonista, folle e disperato, prefigura gli antieroi del teatro e della letteratura moderna.

Dall’Esercitazione dell’anno passato è nato uno spettacolo presentato con successo pochi mesi fa a Mosca. Gli allievi della Scuola di Recitazione “Mariangela Melato” del Teatro Nazionale di Genova hanno messo in scena una tragedia rara e complessa: Eracle di Euripide. Presentando il lavoro, il regista e pedagogo Massimo Mesciulam spiega come «le Esercitazioni sono l’occasione per affrontare testi celebri ignorando il peso della reputazione e sacralizzazione; un’esplorazione con sguardo innocente, per approfondire la formazione di giovani attori e attrici e per creare uno spettacolo».

Ecco dunque il confronto con un’opera dove, per il grecista Umberto Albini «il ritratto di uomo piagato e affranto risulta sorprendente: non è il campione della forza, il possente lottatore, ma un essere frastornato, che prefigura certi antieroi della moderna letteratura teatrale».